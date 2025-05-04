İsrail Askerleri Baskınlar Düzenledi, Filistinlileri Gözaltına Aldı

BASKINLARIN KAPSAMI

İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinin Beyn Emr kasabasında operasyon gerçekleştirdi. Askerler, Filistinlilerin evlerinde arama yaparken, ev eşyalarına zarar verdi ve 16 yaşındaki iki çocuğu gözaltına aldı. Ayrıca, El Halil’in farklı bölgelerinde yapılan başka baskınlarda da 4 Filistinli daha gözaltına alındı.

Tepkiler ve Müdahale

Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bulunan El-İzze Mülteci Kampı’nda çok sayıda evde baskın düzenleyen İsrail askerleri, bu duruma tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı. Ramallah kentinin kuzeybatısındaki El-Mezraa el-Garbiyye beldesine giren askerler, birini 16 yaşındaki çocuk olan iki Filistinliyi gözaltına aldı. Bunun yanı sıra İsrail güçleri, Eriha’da 1 Filistinliyi ve Tulkerim’de eski tutuklu Mahmud el-Kelibi’yi de gözaltına aldı.

Nablus kentinde, Filistinli tutuklulardan Usame et-Tavil’in ailesinin evine de baskın düzenlendiği bildiriliyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda dikkate değer bir artış gözlemleniyor.