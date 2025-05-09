İsrail Askerleri Batı Şeria’da Saldırı Gerçekleştirdi

İSRAİL ASKERLERİNİN SALDIRILARI

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği saldırılarda iki Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı tarafından yayımlanan bilgilere göre, El Halil kentinde operasyon gerçekleştiren İsrail askerleri, bir genci gerçek mermilerle yaraladı ve yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri ayrıca Ramallah kentinde de bir baskın düzenledi ve burada da bir Filistinli genci yaraladı. Filistinlilere yönelik gaz bombası kullanan İsrail askerleri, yaralı genci Kızılay ekiplerine teslim etmeden önce bir süre alıkoydu.

BATISHA ŞERİA’DA ARTAN SALDIRILAR

İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Beytüllahim, Ramallah ve Eriha bölgelerinde de saldırılar gerçekleştirdi ve bu esnada Filistinlilerin evlerine, tarım arazilerine zarar verirken, dozerlerle yolları tahrip etti. 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda dikkate değer bir artış yaşanıyor.

CAN KAYIPLARI VE GÖZALTILAR

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucunda, 171’i çocuk olmak üzere toplam 961 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu süre zarfında 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı. Gazze’de sağlanan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına “Demir Duvar” adını verdiği bir operasyon başlattı. Saldırılar kısa süre içerisinde Tulkerim ve Tubas ile bu alanlardaki mülteci kamplarını da içine alacak biçimde genişletildi. Şu an için İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarında işgaline devam ediyor.