İsrail Askerleri Batı Şeria’da Vurdu

İSRAİL ASKERLERİNİN ATEŞ AÇMASIYLA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk yaşamını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Ramallah’ın kuzeydoğusunda bulunan Sincil köyü yakınlarında ateş açan İsrail askerleri yaralanan çocuğu gözaltına aldıktan sonra hayatını kaybetmesine neden oldu.

BASKIN VE KAYIT SİLİNMESİ OLAYI

İsrail askerleri ayrıca olayın yaşandığı bölgedeki bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek burada bulunan kamera kayıtlarını sildi. Sincil köyü sakinlerinden gazeteci Muhammed Gafri, AA muhabirine verdiği demeçte, 14 yaşındaki çocuğun eski bir tarihte kapalı olan köyün kuzey girişinde bulundukları esnada İsrail askerleri tarafından vurulduğunu belirtti. Gafri, “İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu vurduktan sonra kıyafetlerini çıkardı. Çocuk bir süre kan kaybettikten sonra İsrail ordusuna ait bir ambulans geldi ve çocuğu götürdü.” ifadelerini kullandı.