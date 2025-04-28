İsrail Askerleri, Bebek Ummer’den Kadınları Gözaltına Aldı

BASKIN VE GÖZALTILAR

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın güneyindeki kasabalara baskın gerçekleştirdi. Bu baskınlarda 2 Filistinli kadın gözaltına alındı. Ayrıca, İsraillilerin, Filistin topraklarını gasbetmeleri sonucunda El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nin duvarlarına İsrail bayrağını astığı belirtildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri, El Halil’in güneyinde yer alan Dura kasabasındaki bir evde baskın düzenledi.

TUTUKLUYA ZİYARET VE ŞİDDET

Dura kasabasındaki baskın sırasında, serbest bırakılan Abdullah el-Amayira’ya tebrik etmek üzere gelen kişilerin sandalyeleri kırıldı ve aileye kutlama yapmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Askerler, kasabadan ayrılırken Filistinlilerin kendilerine taşla karşı koymaları üzerine gerçek mermilerle ateş açtı. Bir Filistinli aktivist, El Halil’in kuzeyindeki Beyt Ummer kasabasında 2 kadının gözaltına alındığını ve kurye aracına el konulduğunu bildirdi. Kadınların, Karmei Tzur yerleşimi sonrası bilinmeyen bir yere götürüldükleri aktarıldı.

Harem-i İbrahim Camisi’nin müdürü Mutez Ebu İsnine, İsraillilerin son günlerde, birkaç gün sonra kutlanacak “Bağımsızlık Günü” dolayısıyla caminin duvarlarına İsrail bayrağını astıklarını ifade etti. 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda belirgin bir artış yaşanıyor.