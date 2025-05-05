İsrail Askerleri Binayı Havaya Uçurdu

GAZZE’DE BİR BİNANIN HAVAYA UÇURULMASI

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havaya uçurdu. Bu olay, bölgedeki mevcut gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntüler, askerlerin bu etkinlik için bir binanın patlatıldığını gözler önüne serdi.

PATLAMADAN SONRAKİ TEPKİLER

Patlamanın ardından binadan çıkan mavi duman dikkat çekti. Dumanın yükselmesiyle birlikte, İsrail askerlerinin kahkahalarla kutlama yaptığı belirtildi. Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Bu tür etkinliklerde pembe duman kız, mavi duman ise erkek çocuk cinsiyetini simgeliyor.