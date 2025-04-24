İsrail Askerleri Çocuğu Öldürdüğünü Açıkladı

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria’da 12 yaşında bir Filistinli çocuğun ölümüne sebep olduğunu onaylayan bir açıklama gerçekleştirdi. Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Batı Şeria’daki Cenin yakınlarındaki El-Yamun beldesinde bir Filistinli çocuğun, İsrail askerlerine “patlayıcı bir cihaz attığı” öne sürüldü. Açıklamada, bu durumun akabinde, İsrail askerlerinin 12 yaşındaki Mahmud Ebu el-Hayce’ye “ateş açtığı ve öldürdüğü” kaydediliyor.

BAYRAM TARTIŞMALARI VE CAN KAYBILARI

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin çatışmalarında, 171’i çocuk olan toplamda 955 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu süre zarfında 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

GÜVENLİK OPERASYONLARI BAŞLATILDI

Gazze’de varılan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti ve mülteci kampına “Demir Duvar” adını verdiği bir operasyon başlattı.