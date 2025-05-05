İsrail Askerleri, Filistinli Evlerini Yıktı

İSRAİL ORDUSUNUN BASKINLARI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da iki Filistin evini yıktı. Filistin resmi haber ajansına göre, bu baskın Ramallah’ın kuzeyindeki El-Muğayyir köyünde gerçekleşti. İsrail güçleri, köyün tüm girişlerini kapatarak Filistinlilerin evlerinde arama yaptı ve çok sayıda kişiyi sorguladı. İsrail askerleri, Filistinli İmad Fethi Ebu Alya ve ailesinin evlerini boşaltmasını zorunlu kıldıktan sonra, evi tamamen yıktı.

EL-FUNDUK KÖYÜ’NDE YIKIM

Kalkilya’nın doğusundaki El-Funduk köyüne de baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Firas Talal Belih’in yaklaşık 200 metrekarelik evini “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle yıktı. Ayrıca, Kalkilya’daki Nebi İlyas köyüne giren İsrail ordusu, ana cadde üzerindeki tamirhanelere zorla girdi ve burada bulunan araçlara hiçbir gerekçe göstermeden el koydu.

RUHSATSIZ YAPILARLA MÜCADELE

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıklıkla “ruhsatsız olduğu” iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın “C” bölgesinde, Filistinlilerin inşaat ve tarım yapması engelleniyor. Filistinlilerin ruhsat almasının ise neredeyse imkansız olduğu vurgulanıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde, Batı Şeria; A, B ve C bölgeleri olarak ayrılmıştı. A bölgesi, Filistin’e idari ve güvenlik yönetimi verilmişken, B bölgesinin idare yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e bırakılmıştır. C bölgesi ise tam anlamıyla İsrail’in yönetimi altında bulunmaktadır.