İsrail Askerleri, Filistinlilere Karşı Müdahale Etti

BATI ŞERİA’DA FİLİSTİNLİLER YARALANDI

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda 3’ü çocuk 4 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı’nın yaptığı açıklamaya ve Filistin resmi ajansı WAFA’dan elde edilen bilgilere göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenledi. Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı İzna beldesinde yapılan baskında, Filistinlilere gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Bu baskında, karnından yaralanan 16 yaşındaki bir Filistinli hastaneye kaldırıldı, İsrail askerleri tarafından darbedilen bir diğer Filistinlinin ise vücudunda morluklar oluştu.

EL HALİL’DE ATEŞ AÇILDI

Baskınların yanı sıra, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emir beldesinde İsrail askerleri, 6 katlı bir binayı yıkarak sivillere ateş açtı. Bu ateş sonucu bacağından yaralanan 16 yaşındaki Filistinli hastaneye sevk edildi. Bununla birlikte, Beytullahim kentindeki Nahhalin ve Hadar beldelerine de baskın düzenlendi. Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik ve Kabalan beldelerine yapılan baskınlarda da göz yaşartıcı gaz kullanıldı; Beyt Furik baskını sırasında 15 yaşındaki bir Filistinli darbeye maruz kaldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

ÜRDÜN VADİSİ’NDE YAŞANANLAR

Ayrıca, Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde İsrail ordusu, bölgedeki konutlar ve hayvan barınaklarının “ruhsatsız” oldukları gerekçesiyle yıkılacağına dair ihtarname dağıttı. Ayrıca, İsrail ordusu zırhlı araçlarla Tulkerim kentine baskın düzenledi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.