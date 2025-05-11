İsrail Askerleri Filistinlileri Gözaltına Aldı

BASKINLAR VE GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskınlarda 14 Filistinli gözaltına alındı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri Nablus kentinin doğusundaki birçok mahalleye baskın düzenledi. Askerler, Filistinlilere ait evlerde arama yaparak eşyalarını dağıttı ve burada 7 kişiyi gözaltına aldı; ayrıca kentin güneyinde 2 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi var. Batı Şeria’nın güneyinde bulunan Beytüllahim kentindeki Ed-Dehişe Mülteci Kampı’na giden askerler, burada düzenledikleri bir baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Askerlerin Es-Selam Mahallesi’nde düzenlediği baskına karşı çıkan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak müdahalede bulundu. El Halil kentinin çeşitli kasabalarına da giren İsrail güçlerinin burada 4 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki saldırıları, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırı sonrası artış gösterdi. Bu tarihten itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir yükselme görüldü.

7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucu 960’tan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 171 çocuk da yer alıyor. Ayrıca, bu süreçte 7 binden fazla Filistinli yaralanırken, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı. Bu rakamlar, bölgedeki gerginliğin ve çatışmaların devam ettiğini gösteriyor.