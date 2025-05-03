İsrail Askerleri, Filistinlileri Gözaltına Aldı

İSRAİL ORDUSUNUN GÖZALTI YAPTIĞI FİLİSTİNLİLER

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Tulkerim ve Zenabe bölgelerine baskın düzenleyen İsrail askerleri 4 kişiyi gözaltına alıyor. Tulkerim’deki saldırıların 97 gündür devam ettiği ve İsrail güçlerinin bölgede faaliyet göstermek için araçlar kullandığı bildirildi.

BASKILAR VE ZORBALIK DEVAM EDİYOR

Nablus’un güneyindeki Asıra Kabeliyye ile Ematin köyleri arasında asfaltlama çalışmalarını yürüten iş makinelerine İsrail ordusunun keyfi şekilde el koyduğu ifade ediliyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Sebastia, Salfit ve Silvad beldelerine yönelik düzenlediği baskınlarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı öğrenildi. Ayrıca, Ramallah’ın kuzeyindeki El-Muğayyir köyünde meydana gelen bir saldırıyı görüntüleyen 3 Filistinli gazetecinin bir süre alıkonulduğu aktarıldı.

İSRAİL SALDIRILARININ İSTATİSTİKLERİ

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail askerleriyle birlikte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının sonucunda 171’i çocuk olmak üzere 960’tan fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Bu süreçte 7 binden fazla Filistinli yaralandı ve 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.