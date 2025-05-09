İsrail Askerleri Gazze’de Ölüm Yaşadı

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarda gıda ve insani yardım girişlerini engellerken, 2 askerinin hayatını kaybettiğini ve 4’ünün de ağır yaralandığını bildirdi. Açıklamada, İstihkam Taburu’ndan Çavuş Yishai Elyakim Urbach (20) ile Golani Tugayı’ndan Yam Frid’in (21) Gazze’nin güneyindeki çatışmalar sırasında öldüğü vurgulandı. Urbach’ın öldüğü olayda bir, Frid’in öldüğü durumda ise 3 İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

ÇATIŞMA BİLGİLERİ

Times of Israel’in haberine göre, İsrail ordusunun hazırladığı ön rapora göre, Refah kentinde Urbach’ın hayatını kaybettiği olayda, İsrail askerlerinin bulundukları bir bina RPG ile hedef alındı ve bina kısmen çöktü. Aynı bölgede, zırhlı askeri nakil aracının patlayıcı ile hedef alınması sonucunda Frid’in öldüğü ve 3’ü ağır 4 askerin yaralandığı ifade edildi. Bu durumla birlikte, İsrail ordusunun “ismi açıklanmasına izin verilenler” başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde ölen askerlerin sayısı 856’ya ulaştı.