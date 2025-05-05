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İsrail Askerleri, Gazze’de Parti Yaptı

İSRAİL ASKERLERİ BİR BİNEYİ HAVAYA UÇURDU

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde düzenlenen bir cinsiyet açıklama partisi sırasında bir binayı havaya uçurdu. Bu olay, bölgedeki çatışmaların yanı sıra, daha önceki suçlara bir yenisini ekledi. 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği bu eylem net bir şekilde görünmekte.

PARTİ SONRASI KUTLAMA YAPILDI

Patlamanın ardından, binadan mavi dumanlar yükseldi. Yükselen dumanın ardından, İsrail askerlerinin kahkahalarla kutlama yaptığı gözlemlendi. Cinsiyet açıklama partisi, bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız çocuk, mavi duman ise erkek çocuk anlamına geliyor.

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