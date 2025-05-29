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İsrail Askerleri İzna’ya Baskın Düzenledi

BASKIN DÜZENLENİYOR

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın güney kısmındaki El Halil kenti yakınlarındaki İzna beldesine baskın düzenliyor. Yapılan baskınla birlikte, 3 Filistinli yaralandı.

İSRAİL ASKERLERİ KONTROL SAĞLIYOR

Filistin resmi ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, zırhlı araçlarla bölgeye gelen İsrail askerleri, İzna beldesinde bazı evlerin etrafına konuşlanarak, yerel halkın hareketlerini engelliyor. Beldede, İsrail güçleri yoğun bir şekilde gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıyor. Bu çatışmalar sonucunda, 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, yaralıların tedavi edilmesi için sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yaralıların sağlık durumlarına dair herhangi bir detay aktarılmadı.

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