İsrail Askerleri, Lübnan’da 2 Yaraladı

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISI

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güney bölgesinde iki kişiyi plastik mermi ile yaraladığı bildiriliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Marun er-Ras beldesindeki sivillere yönelik saldırısını duyurdu. Yapılan açıklamada, “söz konusu saldırıda 2 vatandaşın yaralandığı” bilgisi verildi.

MARUN ER-RAS BELDESİ VE ŞİDDET

Güneyde yer alan Marun er-Ras beldesi, İsrail’in Lübnan’a yönelik hava ve kara saldırılarında ciddi hasar gören bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. İsrail ordusu, bu beldede kara operasyonları ile hem evleri hem de ibadethaneleri yok etmişti. Ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki birliklerini geri çeken İsrail, yazılı olan anlaşmaya rağmen sıklıkla ihlaller gerçekleştiriyor.

Ateşkes ANLAŞMASI VE İHLALLER

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun tarafında bu anlaşmanın birçok kez ihlal edildiği gözlemleniyor. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.