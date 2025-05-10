İsrail Askerleri Ramallah’ta Filistinliyi Yaraladı

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA’DA YARALANAN FİLİSTİNLİ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı bildiriliyor. Filistin haber ajansının aktardığına göre, İsrail askerleri Ramallah’ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında, gerçek mermi ve gaz bombalarıyla Filistinlilere ve evlerine saldıran İsrail askerlerine, Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Saldırı esnasında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralanırken, yaralının durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

SON DÖNEMDEKİ GÖZALTILAR VE SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış meydana geliyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki durumu izleyen bir kuruluşun 9 Mayıs’ta yayınladığı raporda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria’daki baskınlarda 1000’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.