İsrail Ateşi, 31 Filistinli Öldürttü

İSRAİL GÜÇLERİNİN ATEŞİ SONUCU CAN KAYBI

Gazze’nin güneyinde bir insani yardım merkezi yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sebebiyle en az 31 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki sağlık yetkilileri, pazar sabahı saatlerinde Refah kentindeki bir yardım dağıtım noktası önünde insanların yardım almak için toplandığı sırada bu trajik olayın yaşandığını bildirdi. Birçok kişi ağır yaralandı ve yaralıların çoğunun üst bedenlerinde ciddi yaralar bulunduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

AMBULANS GİRİŞİ SORUNLU

Gazze Tıbbi Yardım Örgütü Müdürü Muhammed Ebu Efeş, İsrail’in askeri operasyonlarının devam etmesi nedeniyle ambulansların söz konusu bölgeye ulaşmakta zorluk çektiğini aktardı. Xinhua’ya konuşan görgü tanıkları, ateş açıldığı anlarda, sabahın erken saatlerinden beri yerel halkın yardım almak için bir araya geldiğini belirtti. Bu durum, hem bölgedeki insani durumu hem de güvenlik sorunlarını derinleştiriyor.