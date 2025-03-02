İsrail, Ateşkes Anlaşmasını Askıya Aldı

ATEŞKES ANLAŞMASI VE İNSANİ YARDIM GİRİŞİ

İsrail, ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının sona erdiğini ve Hamas’ın, Ramazan ayı süresince ateşkesin devamı ve tüm esirlerin serbest bırakılması konusunda ABD’nin önerisini kabul etmemesini gerekçe göstererek, Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmeler bir çıkmaza girdi. Netanyahu hükümeti, geçici ateşkesin devamı konusunda ısrar ederken, Hamas kalıcı bir ateşkes talep ediyor. Görüşmelerde yaşanan bu tıkanıklığı değerlendiren İsrail, uluslararası hukuka aykırı eylemlerini sürdürüyor.

İSRAİL’İN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesi ile birlikte Hamas’ın, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff’un görüşmelerin devamı için sunduğu ve İsrail tarafından kabul edilen taslağı reddetmesi nedeniyle, Başbakan Netanyahu bu sabah itibariyle Gazze Şeridi’ne tüm mal ve malzeme girişinin durdurulmasına karar verdi” denildi. Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın tekliflere karşı çıkmaya devam etmesi halinde “başka sonuçlar” olabileceği tehdidinde bulundu ve “İsrail, esirlerimiz serbest bırakılmadan ateşkes için izin vermeyecektir” açıklamasını yaptı.

HAMAS’TAN YANIT

Hamas, İsrail’in bu eylemini “ucuz bir şantaj” olarak değerlendirirken, insani yardımı durdurma kararının ateşkes anlaşmasına yönelik bir “darbe” olduğunu ifade etti. Açıklamada, “İsrail’in bu adımı savaş suçu ve anlaşmaya açık bir saldırıdır. Arabuluculara, İsrail’i Gazze’ye yönelik cezalandırıcı tedbirlere son vermeye zorlamaları çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

A.B.D. TEMSİLCİSİ WİTKOFF’UN ÖNERİSİ

İsrail hükümeti, ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff’un Ramazan Bayramı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı dönemlerini kapsayacak şekilde ateşkesin gelecek 6 hafta için geçici olarak uzatılması önerisini onayladı. Netanyahu’nun ofisinden gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre, Witkoff’un önerisi doğrultusunda, Gazze’de Hamas’ın elinde bulunan canlı ve ölü esirlerin yarısının ilk gün serbest bırakılacağı, geri kalan esirlerin ise “kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde” serbest bırakılacağı belirtildi.