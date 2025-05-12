İsrail Bakanı Eli Cohen, Sürgün Planını Açıkladı

İSRAİL ENERJİ BAKANINDAN SÜRGÜN PLANINA DAİR AÇIKLAMALAR

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin sürgün planının hala gündemde olduğunu ve bu doğrultuda iki ülkeyle “ileri düzeyde görüşmeler” yaptıklarını dile getirdi. Cohen, İsrail devlet televizyonu KAN’a verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin sürülmesi planının hala var olduğunu belirtti. İlgili planı uygulamak için “sahada çaba sarf ettiklerini” ifade eden Cohen, konuyla ilgili isim vermeden iki ülkeyle detaylı görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

GERÇEKÇİ ZORUNLULUK OLARAK TANIMLIYOR

Cohen, “gönüllü göç” olarak tanımladığı bu sürgün planının, Gazze Şeridi’ndeki mevcut durumun gerektirdiği “gerçekçi bir zorunluluk haline geldiğini” öne sürdü. Ayrıca, Gazze Şeridi’nin gelecekteki yeniden inşası için anlamlı bir sürecin olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi.

TRUMP’IN PLANI VE GÖÇ SEÇENEKLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ni “devralacaklarını” ve buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleşimini önerdiğini ifade etmişti. Trump, Gazze’nin tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini belirtirken, Filistinlilerin oradan ayrılmaktan başka seçeneklerinin kalmadığını ileri sürdü. Ancak Trump, mart ayında daha önceki beyanlarının aksine “Kimse, Filistinlileri (Gazze’den) sınır dışı etmiyor.” dedi.

Ateşkes SONRASI ŞİDDET OLAYLARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başlamış durumda. Bu durum, bölgede gerilimi artırmakta ve uluslararası tepkileri tetiklemekte.