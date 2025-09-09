İsrail Bakanı: Filistin’in Tanınması Barışı Zedeler

İSRAİL HÜKÜMETİ’NDEN GÜVENLİK VURGUSU

Gazze’de devam eden insanlık dramı sürerken, İsrail hükümeti sert bir şekilde konuşmaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Budapeşte’de bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ORTA DOĞU’DAKİ KRİZİN ÖNEMİ

Szijjarto, ciddi çatışmalar döneminde bulunduklarını belirterek, bu durumun hem insanların hem dünyanın güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. “Orta Doğu’daki güvenlik krizinin, bu çatışmalar arasında en önemlisi olduğunu” vurgulayan Szijjarto, Orta Avrupa’nın güvenliği ile Orta Doğu’nun güvenliği arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu belirtti. Orta Doğu’da barış, istikrar ve huzurun yeniden sağlanması gerektiğini ifade etti.

FİLİSTİN DEVLETİ TANIMASI VE ETKİLERİ

Bakan Saar, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma girişimini “ciddi bir hata” olarak nitelendirerek, bu durumun barış sağlama ihtimalini zedelediğini savundu. Filistin Devleti’nin tanınmasının bölgedeki istikrarı bozacağını öne süren Saar, bunun İsrail’i “adımlar atmaya” yönlendireceğini belirtti.

GİRİŞİMLERE RED

Gideon Saar, mevcut girişimlerin kendilerini bir Filistin Devleti’ni kabul etmeye zorlamaya yönelik olduğunu ve bunları tamamen reddettiklerini söyledi. Saar, ayrıca esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması halinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul edeceklerinin altını çizdi.