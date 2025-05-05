İsrail Bakanı Gönüllü Göç Çağrısı Yaptı

İLETİŞİM BAKANI’NIN AŞIRI SAĞCI ÇAĞRISI

İsrail’in aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Yahudilere ait dini bir metinden alıntı yaparak Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin “gönüllü göçe” zorlanması gerektiğini belirtti. Karhi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesine dair planını onayladığını duyurdu. Askeri ve siyasi baskının “Hamas’ın yenilmesi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması” için etkili olacağına dair görüşlerini dile getiren Karhi, Gazze’deki işgalin devam etmesi gerektiğini savundu.

GAZZE’DEKİ FİLİSTİNLİLERİN GÖÇÜ

Aşırı sağcı Bakan, “Gazze’de sorunun gerçek ve köklü çözümünün bölgedeki Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesiyle geleceğini” ifade etti. Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan Talmud’dan “İstiyorum deyinceye kadar zorla” ifadesini vurgulayan Karhi, Gazze’deki Filistinlilerin “gönüllü göçe zorlanması” gerektiğini öne sürdü.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN PLANI

Diğer yandan, İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre, Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, kabinenin onayladığı saldırı planının, Gazze’deki Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce açıkladığı planı ileri taşıyacağını ileri sürdü. Elkin, Gazze’den göç ettirilecek Filistinlileri kabul etmesi yönünde “bazı ülkelerle siyasi faaliyetler yürüttüklerini” açıkladı. ABD Başkanı Trump, Gazze’de büyük yıkıma yol açan saldırılara atıfta bulunarak, Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesine yönelik bir plan paylaşmıştı. Trump, Gazze’yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş hakkı tanınmayacağını da ifade etti.