Haberler

İsrail Bakanı K, Hizbullah’ı Uyardı

SAVUNMA BAKANI KATZ’DAN HIZBULLAH’A CEVAP

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın son zamanlarda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Katz, sosyal medya platformu üzerinden, “Hizbullah genel sekreteri seleflerinden ders almıyor” ifadesini kullandı.

Katz, devamında, “İranlı diktatörün emirleri doğrultusunda harekete geçmekle tehdit ediyor. Lübnanlı vekile dikkatli olmasını ve İsrail’in kendisini tehdit eden teröristlere karşı sabrının tükendiğini anlamasını tavsiye ediyorum. Eğer terör varsa, Hizbullah da olmayacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, İran’ın Nükleer Silah Üretiminde Endişeli

Uzmanlar, okuyuculardan gelen ve internette sıkça merak edilen soruları detaylı bir şekilde yanıtlayarak bilgilendirici içerikler sunuyor.
Haberler

Lgs 2025 Sonuç Tarihi Açıklandı

2025 LGS sınavına katılan öğrenciler ve aileler, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.