İsrail Bakanı K, Hizbullah’ı Uyardı

SAVUNMA BAKANI KATZ’DAN HIZBULLAH’A CEVAP

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın son zamanlarda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Katz, sosyal medya platformu üzerinden, “Hizbullah genel sekreteri seleflerinden ders almıyor” ifadesini kullandı.

Katz, devamında, “İranlı diktatörün emirleri doğrultusunda harekete geçmekle tehdit ediyor. Lübnanlı vekile dikkatli olmasını ve İsrail’in kendisini tehdit eden teröristlere karşı sabrının tükendiğini anlamasını tavsiye ediyorum. Eğer terör varsa, Hizbullah da olmayacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.