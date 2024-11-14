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Dünya

İsrail Bakanı Katz: Ateşkes Olmayacak

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İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN KARARLI MESAJLAR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Kuzey Komutanlığı’nı ziyaretinde Lübnan’a yönelik devam eden operasyonlara dair net mesajlar verdi. Katz, Hizbullah’ın silahsızlanmaması ve Lübnan güçlerinin Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmemesi durumunda, kuzeydeki İsrail vatandaşlarının evlerine dönmelerine imkan tanımayan hiçbir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Ateşkes YAPMAYACAĞIZ

“ATEŞKES YAPMAYACAĞIZ” diyen Katz, gazdan ayağımızı çekmeyeceğiz ve savaşın hedeflerine ulaşmayı engelleyen hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, İsrail’in herhangi bir tehdit oluşturan örgüte karşı müdahale hakkından vazgeçmeyeceğini vurguladı. “Şu anda tüm gücümüzle Hizbullah’a darbeleri sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

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