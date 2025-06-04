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İsrail Bakanı Sorumluluk İddia Etti

ROKET SALDIRILARI VE SORUMLULUK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, işgal altında bulunan Golan Tepeleri’ne düştüğü iddia edilen 2 roketin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ‘doğrudan sorumlu’ olduğunu ifade etti. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye kaynaklı roketlerin işgal altında tutulan bölgeye yönelik bir tehdit taşıdığını belirtti.

İSRAİL’İN CEVAP STRATEJİSİ

Katz, Şara’nın “İsrail’e yönelik her tehdit ve roket atışından doğrudan sorumlu” olduğunu vurguladı. Bakan, İsrail ordusunun Suriye’ye yakın bir zamanda yanıt vereceğini ve belirli saldırılar gerçekleştireceklerini aktardı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olabiliyor.

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