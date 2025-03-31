İsrail Bakanından Erdoğan’a Skandal Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı skandal açıklamaya sert bir yanıt verdi. Bakanlık, “Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır” açıklamasında bulundu.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına Türkiye, sessiz kalmayarak tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, “Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Bu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

ENDİŞELERİMİZ ARTIYOR

Bakanlık açıklamasında ayrıca, bu tutumun “İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracak ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştiriyor” denildi.

Ayrıca, İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetlerinin Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını etkilemeyeceği vurgulandı. Türkiye, “İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz” şeklinde bir duruş sergiledi.

ÖMER ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. “Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir” ifadelerini kullanan Çelik, “Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi, tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. Bu nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir” diyerek tepkisini ortaya koydu.