İsrail Başbakanı Azerbaycan’ı Ertelemişti

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN ZİYARETİ ERTELENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 8 Mayıs’ta Azerbaycan’a yapacağı ziyaret, Gazze Şeridi ve Suriye’deki gelişmeler dolayısıyla ertelendi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Azerbaycan’a daha sonra gideceği duyuruldu. Bakü’ye yapılacak ziyaretin, Gazze Şeridi ve Suriye’deki gelişmelerle beraber yoğun diplomatik ve güvenlik programı nedeni ile ertelendiği belirtildi.

AÇIKLAMALAR VE İKİLİ İLİŞKİLER

İsrail basını, Netanyahu’nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve bu ilişkileri derinleştirmek amacıyla Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini aktarmıştı. Ancak, son gelişmeler neticesinde bu planlama değişti. İsrail, cuma günü sabahın erken saatlerinde başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirirken, aynı gece Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı da bombaladı.

SURİYE’YE YÖNELİK SALDIRILARIN ARTILIŞI

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, hafta içinde Dürzileri koruma gerekçesiyle Suriye’ye yönelik saldırılar düzenlemişti. Diğer taraftan, İsrail ordusunun Gazze’de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılması amacıyla yeni planlamalar yaptığı, dün gerçekleştirilen güvenlik istişare toplantısında Netanyahu’ya sunulduğu ifade edildi.