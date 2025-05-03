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İsrail Başbakanı, Azerbaycan Ziyaretini Erteledi

NETANYAHU’NU ZİYARETİ ERTELEDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu’nun 7-11 Mayıs tarihleri arasında planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelediğini duyurdu. Açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye’deki gelişmeler ışığında Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır” ifadesine yer verildi.

GÜVENLİK VE SİYASİ SEBEPLER

Yapılan resmi açıklamada, Netanyahu’nun “Gazze Şeridi ve Suriye’deki gelişmeler ışığında ve yoğun siyasi ve güvenlik programı nedeniyle, Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır” belirtildi. Bu şekilde, Netanyahu’nun gündemindeki son durumlar dikkate alınıyor.

– TEL AVİV

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