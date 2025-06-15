İsrail Başbakanı Değişimi Belirtti

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, devam eden çatışmaların İran’da rejim değişikliği ile sonuçlanabileceğini ifade ediyor. Netanyahu, mevcut saldırılarla ilgili olarak ABD ve Başkan Donald Trump’ın önceden bilgilendirildiğini vurguladı. “İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi ve yardımcısını öldürdük. Amerikan pilotları, İsrail’e ilerleyen insansız hava araçlarını düşürüyor” sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.

İRAN’IN NÜKLEER TESİSİ HEDEF ALINDI

Netanyahu, bu süreçte İran’ın Natanz’daki nükleer tesisinin ana binasını imha ettiklerini de duyurdu. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabiliyor ve İsrail ile İran arasındaki gerginlikler daha da derinleşiyor. Olayların seyri, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.