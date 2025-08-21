İsrail Başbakanı, Gazze için plan onayladı

NETANYAHU’DAN GAZZE PLANI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlenen bir açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme stratejilerini onayladığını duyurdu. Netanyahu, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” diye belirtti. Gazze Tümeni’ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, bu durumun önemli bir aşama olduğunu dile getirdi.

GAZTE ŞEHRİ İÇİN ONAYLANAN PLANLAR

Netanyahu, Gazze Tümeni’nde gerçekleşen ziyarette, IDF tarafından kendisine ve Savunma Bakanı’na sunulan Gaza’nın kontrolüne dair planların onaylandığını ifade etti. “Bugün Gazze’nin ele geçirilmesi ve Hamas’ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı’na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni’ne geldim” diyerek önemli bir adım attıklarını vurguladı. Ayrıca savaşın sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması gerektiği talimatını yineledi.

HAMAS’I YENME SEFERBERLİĞİ

Netanyahu, Hamas’ın yenilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen faaliyetlerin eş zamanlı olarak ilerlediğini belirtti. “Bu hayati görev uğruna yedek askerlerin ve ordunun seferber edilmesini çok takdir ediyorum” ifadesini kullandı. Başbakanın bu konu üzerindeki kararlılığı dikkat çekerken, bir İsrailli yetkilinin de “Planlar sağlam” değerlendirmesi, yürütülen operasyonların güvenilirliğine vurgu yaptı.