İsrail Başbakanı, Gazze’yi terk edenler

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Gazze’yi terk ettiğini belirtti. Kabine toplantısı öncesinde konuşan Netanyahu, “Gazze kentinin çevresinde ve içinde operasyonu yoğunlaştırıyoruz. Hamas’a ait yüksek binaları ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 100 bin kişi Gazze’yi terk etti” dedi.

HAMAS’IN ENGEL OLDUĞU İDDİASI

Netanyahu, Hamas’ın sivillerin bölgeden çıkışını engellemeye çalıştığını ifade ederek, “Hamas, kadın ve çocukları kendisine canlı kalkan olmaya zorluyor. Onların çıkışını engellemek için şiddete dahi başvuruyor” şeklinde konuştu.

SAVAŞIN HEDEFLERİ

Netanyahu, savaşın hedeflerini ise “Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması, tüm esirlerin geri dönmesi ve Gazze’nin bir daha İsrail’i tehdit etmemesi” olarak sıraladı.