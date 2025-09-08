Haberler

İsrail Başbakanı, Gazze’yi terk edenler

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Gazze’yi terk ettiğini belirtti. Kabine toplantısı öncesinde konuşan Netanyahu, “Gazze kentinin çevresinde ve içinde operasyonu yoğunlaştırıyoruz. Hamas’a ait yüksek binaları ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 100 bin kişi Gazze’yi terk etti” dedi.

HAMAS’IN ENGEL OLDUĞU İDDİASI

Netanyahu, Hamas’ın sivillerin bölgeden çıkışını engellemeye çalıştığını ifade ederek, “Hamas, kadın ve çocukları kendisine canlı kalkan olmaya zorluyor. Onların çıkışını engellemek için şiddete dahi başvuruyor” şeklinde konuştu.

SAVAŞIN HEDEFLERİ

Netanyahu, savaşın hedeflerini ise “Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılması, tüm esirlerin geri dönmesi ve Gazze’nin bir daha İsrail’i tehdit etmemesi” olarak sıraladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bebeği Terk Eden Anne İfadesini Verdi

Konya'da terkedilen bebekle ilgili annesi, haberlerde gördükten sonra polise başvurarak, C.B. adlı kişinin cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Soruşturma başlatıldı.
Haberler

Polis Ekipleri Güvenlik Önlemi Alıyor

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Yeni atanan Gürsel Tekin'in partiye gelişi öncesinde birçok CHP'li, geceyi alanda geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.