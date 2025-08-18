Haberler

İsrail Başbakanı Görüşme Yapma Planladı

TOPLANTI DETAYLARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze’nin güney sınırına yakın Reim Askeri Üssü’nde, Gazze kentini işgal planlarını değerlendirdi. Toplantı, ülkenin güvenlik stratejilerinin şekillendirilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Bu tür toplantılar, İsrail’in savunma politikalarının geliştirilmesi ve mevcut tehditlere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi için kritik bir öneme sahip. Netanyahu’nun liderliğindeki bu görüşmelerin, potansiyel askeri operasyonlar için bir zemin oluşturması bekleniyor. İşgal planları, bölgedeki güvenlik dengelerini etkileyen bir konu olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve çevre temizliği sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. MUSKİ, 400 metrelik su hattı deplasmanını tamamladı.
Kayseri’de 38 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de, çeşitli suçlardan 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 25 yaşındaki A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

