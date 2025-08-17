Haberler

İsrail Başbakanı Grevleri Eleştirdi

NETANYAHU’DAN GENEL GREVE SUÇLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke genelinde gerçekleştirilen grevde yer alanları, “esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla” itham etti. Haftalık kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, İsrailli esir yakınlarının talebiyle genel greve giden halkın, Gazze’ye yönelik saldırıların uzamasına neden olduğunu savundu.

GAZZE SORUNU VE ESİRLER

Gazze kentinin işgaline devam etme konusunda ısrarcı olduklarını belirten Netanyahu, esirlerin serbest kalması yönünde ilerleme sağlanabilmesi için Gazze’nin “tehdit olmaktan” kurtarılması gerektiğini ifade etti. Başbakan, bu bağlamda, Gazze şehir merkezini işgal etme kararının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, genel greve katılanların, esir takası ile ilgili anlaşma taleplerine zıt bir tutum sergilediklerini dile getirdi.

Kepez’de Kavga, Bir Kadın Yaralandı

Antalya'da cezaevinden çıkan bir kişi, eski eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan saldırganın aralarında bulunuyor.
Rüzgarda Tabureyi Tutarken Dalın Altında Kaldı

İstanbul Kartal'da rüzgarın etkisiyle savrulan bir tabureyi tutmaya çalışan genç oyuncu İbrahim Yıldız, düşen dal parçası nedeniyle ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

