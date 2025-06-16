İsrail Başbakanı, Hamaney’in Ölümünü Savundu

İSRAİL’İN HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYEN GÖRÜŞLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ali Hamaney’in öldürülmesinin İsrail ile İran arasındaki çatışmaları sona erdireceğini öne sürdü. Netanyahu, Hamaney’in öldürülmesiyle Orta Doğu’daki terörizmi sona erdireceklerini belirtiyor.

ALI HAMANEY KİMDİR?

Ayetullah Ali Hamaney, 17 Temmuz 1939’da İran’ın Meşhed kentinde doğdu. Ailesinin ikinci erkek çocuğudur. Babası, Ayetullah Seyyid Cevat Hüseyni Hamaney, Azerbaycan Türkü kökenlidir; annesi ise Yezdli’dir. Hamaney, 4 yaşında büyük kardeşi Seyyid Muhammed ile birlikte dini eğitim veren bir okula gönderildi. Burada alfabe öğrenirken Kuran kurslarına katıldı. İki kardeş daha sonra yeni kurulan İslami “diyanet dar ut Talimi” okulunda eğitime devam ettiler. Hamaney, lisede Cami-el-Mukaddemat, Sarf ve Nahv’havza’ya katıldı. Babası ve diğer eğitmenlerinden edebiyat ve Mukaddemat dersleri aldı. “Resail” ve “Mekasıb”ı “Hac Şeyh Haşim Kazvini” nezdinde okudu, “Satıh’ı Fıkıh” ile “Usulü-Fıkıh” derslerini de babasından öğrenerek, Mukaddemat ve Satıh eğitim dönemini 5.5 yılda tamamladı.

DÖNEM SELİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞAHIS

Ali Hamaney, 1963 yılında Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin önderliğindeki İslami Hareket’e katıldı. 1977’de İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgün edilme girişimlerine maruz kaldı, ancak İslami Hareket’in büyümesi dolayısıyla bu gerçekleşmedi. Ardından Meşhed’den Tahran’a dönerek İran İslam Devrimi’nin başarıyla sonuçlanmasıyla İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev aldı; aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi’ne seçildi. Hamaney, 1980 yılında Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı ve İran-Irak Savaşı’nda önemli bir rol üstlendi. 27 Haziran 1981’de Ebuzer Camisi’ndeki bombalı saldırıda ağır yaraladı. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai’nin ölümünün ardından, Ekim 1981’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 1985’te ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevine seçildi.

HAMANEY’İN AİLESİ VE GÖREVLERİ

Ayetullah Hamaney, 1964 yılında Khojaste Bagherzadeh ile evlendi. 6 çocuğu vardır: Mojtaba Khamenei, Hoda Khamenei, Boshra Khamenei, Masoud Khamenei, Meysam Khamenei, ve Mostafa Khamenei. 3 Haziran 1989’da Ayetullah Humeyni’nin vefatının ardından, 4 Haziran 1989’da Haşimi Rafsancani’nin tavsiyesiyle Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider olarak atandı.