İsrail Başbakanı İran’a Saldırılarda Bulundu

İSRAİL BAŞBAKANINDAN İRAN’A YÖNELİK UYARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer silah geliştirme sürecinin hızlandığına dair istihbarat bilgilerine sahip olduklarını dile getirerek, “İkinci bir holokost, bir nükleer holokost yaşamayacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu, İran’a yönelik gerçekleştirdikleri saldırıların, bu durumun önlenmesi adına gerçekleştirildiğini savundu.

HAREKETE GEÇME GEREKEN BİR DURUM

Netanyahu, “Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için” dedi. Aynı zamanda, ABD ile paylaşılan istihbaratın son derece açık olduğuna dikkat çekti. İran’ın uranyumu silah haline getirmeyi amaçladığı gizli bir plan üzerinde çalıştığını ve çok hızlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Bu kapsamda, “Aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir süre içinde bir test cihazı ve muhtemelen bir ilk cihaz elde edeceklerdi” şeklinde konuştu.

KONUNUN CİDDİYETİ

Netanyahu, İran’ın 9 bombayı besleyecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu öne sürdü. “Tek yapmaları gereken onları silah haline getirmekti. Biz bunu durdurduk” ifadeleriyle durumu özetledi.

İRAN HALKININ KARARI

İran’daki hedeflerin arasında rejim değişikliği olup olmadığına dair soruya Netanyahu, “Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar” yanıtını verdi. Bu noktada, “Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır” ifadelerini kullandı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARININ KAYBI

Ayrıca, Netanyahu, İsrail saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi ile yardımcısı Hasan Mohaqiq’in öldürüldüğünü iddia etti. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılardan önce bilgilendirildiğini ve İsrail istihbaratının ABD ile “her türlü bilgiyi” paylaştığını belirtti.