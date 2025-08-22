İsrail Başbakanı Müzakereler Başlatma Talimatı Verdi

İSRAİL BAŞBAKANI MÜZAKERELERİ BAŞLATMA TALİMATI VERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe günü Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla “acil müzakereler” başlatma talimatı verdi. Bunun yanı sıra, Gazze’yi ele geçirmeyi hedefleyen askeri planları da onaylayacağını vurguladı. Netanyahu, bu açıklamaları, Filistin bölgesi yakınlarında yer alan bir askeri üssü ziyaret ettiği sırada yaptı.

GÖRÜŞMELER HAKKINDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Müzakerelerin nasıl ilerleyeceği ya da nerede başlayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. İsrail’in Ynet haber sitesine göre, üst düzey bir yetkili, şu anda Doha veya Kahire’ye herhangi bir heyetin gitmesinin beklenmediğini açıkladı. Bu durum, müzakerelerin başlangıç tarihine dair belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirlerinden Beijing’den gelen bilgilerle güncel durum aktarılıyor.