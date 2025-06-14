İsrail Başbakanı N. B. Netanyahu, İran’ı uyardı

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın saldırılara karşılık vereceğini öngördüğünü ve “Bize yönelik bir saldırı bekliyorum” açıklamasını yaptı. Netanyahu, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran’ın nükleer silahlanma yöndeki ilerlemelerine karşılık olarak İsrail’in hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. Bu saldırıların, ABD’nin desteği ya da en azından karşı çıkmamasıyla yapıldığını ifade etti.

NİSAN AYI HEDEFİ

Netanyahu, İran’a yönelik daha önceden planladıkları saldırının nisan ayını hedef aldığını ancak çeşitli nedenlerle bu tarihin gerçekleşmediğini dile getirdi. Bunun yanında, İran’ın balistik füze üretim programına yönelik yapılan İsrail saldırılarının ardından Tahran’ın füze üretimini çok daha hızlı bir şekilde artırmayı amaçladığını vurguladı. Netanyahu, “Artık daha fazla bekleyemezdik” ifadesiyle durumu özetledi.

CİDDİ SALDIRILAR GÖRÜLÜYOR

Ulusa seslenişte, İran’ın karşılık vermesi durumunu değerlendirerek, “Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin ne denli artabileceğine dair önemli bir ipucu veriyor. Netanyahu’nun hedeflenen eylemler ve olası sonuçlar üzerindeki tehditleri, uluslararası güvenlik dinamiklerini de etkileyebilecek bir durumu işaret ediyor.