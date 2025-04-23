İsrail Başbakanı N. B. Netanyahu, İran’ı uyardı

NETANYAHU’NUN İRAN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile nükleer müzakereler yürüten İran’ın “nükleer silah elde etmesini önleyeceklerini” ifade ederek, saldırı tehdidini yineledi. Netanyahu, “Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü” vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdikleri operasyonlar ve İran üzerindeki nükleer müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ASKERİ OPERASYONLAR VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Netanyahu, Lübnan’a yaptıkları saldırılarla “Hizbullah’a diz çöktürdüklerini, Esed rejiminin düşüşü için gerekli koşulları oluşturduklarını, İran’a ciddi zarar verdiklerini ve Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiklerini” ileri sürdü. “İran nükleer silah elde ederse ne olacak? Bizimle Tahran arasındaki mücadele, tüm özgür toplumların kaderini belirleyecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail kaybederse Batılı ulusların da aynı duruma düşeceğini, bunun beklediklerinden daha hızlı gerçekleşeceğini dile getirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE STRATEJİK HAREKETLER

Netanyahu, İsrail’in tek başına bile Gazze Şeridi’ne yapılan saldırıları sürdüreceğini, Hamas’a yönelik askeri baskıya devam edeceklerini ve İsrailli tüm esirleri geri getireceklerini belirtti. Ülkesinin sınırlarında, “Ne güneyde, ne kuzeyde, ne de Batı Şeria’da bir halifelik kurulmasına” asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, Netanyahu’nun konvoyunun anma törenine katılmadan önce bölgede bir dronun uçurulması şüphesi üzerine güvenlik önlemleri gereği bir süre bekletildiği bildirildi.