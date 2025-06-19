İsrail Başbakanı N, Nükleer Tehdit Kalmayacak

NETANYAHU’NUN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırılarla ilgili “Bu operasyonun sonunda İsrail’e yönelik nükleer tehdit kalmayacak, balistik füze tehdidi de olmayacak” ifadelerini kullandı. Netanyahu, Berşeva kentinde İran’ın saldırılarında zarar gören Soroka Hastanesi’ni ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

ABD İLE ORTAKLIK VURGUSU

Ziyaretinde, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump ile olan “inanılmaz” iş birliğine dikkat çeken Netanyahu, “neredeyse her gün” görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. Netanyahu, Trump’ın İran’ın nükleer silaha sahip olma ihtimaline karşı sahaya koyduğu kararlılığı, azmi ve netliği öne çıkararak, “Bunun için İran’ın uranyum zenginleştirmemesi gerekir. Trump, İran’a müzakereler yoluyla bunu yapma şansı verdi, onu oyaladılar. Donald Trump’ı oyalayamazsınız” şeklinde konuştu.

ABD’NİN MÜDAHALESİ VE İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI

Netanyahu, ABD’nin çatışmaya olası müdahalesi hakkında ise, “Bu Trump’ın vereceği bir karar ama ABD zaten çok yardımcı oluyor” açıklamasında bulundu. İsrail’in, İran’dan kaynaklanan nükleer tehdidi “ortadan kaldıracağını” söyleyen Netanyahu, “Bu operasyonun sonunda İsrail’e yönelik nükleer tehdit kalmayacak, balistik füze tehdidi de olmayacak.” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer programına “çok güçlü bir şekilde” zarar verdiklerini de sözlerine ekledi. İran lideri Ali Hamaney’in potansiyel bir hedef olup olmadığına dair soruya ise, “Hiç kimse dokunulmaz değil” yanıtını verdi.