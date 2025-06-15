İSRAİL Başbakanı Netanyah’u Ziyaret Etti

NETANYAHU’NUN ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Bat Yam kentinde füze saldırısının hedef alındığı yeri ziyaret ettiği bilgisi geldi. Ziyaret, Tel Aviv’e yakın olan Bat Yam sahil kentinde, bir konuta yapılan füze saldırısının ardından gerçekleştirildi.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Netanyahu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde yapıldı.