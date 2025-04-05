İsrail Başbakanı Netanyahu ABD’yi Ziyaret Edecek. Reuters’ın Haberine Göre, Üç İsrailli Yetkili Ve Bir Beyaz Saray Yetkilisi Bu Bilgiyi Doğruladı

NETANYAHU’NUN ABD ZİYARETİ KESİNLEŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği doğrulandı. Reuters’ın aktardığı habere göre, üç İsrailli yetkili ve bir Beyaz Saray kaynağı, Netanyahu’nun Pazartesi günü Washington’a gideceğini teyit etti.

ZİYARETİN GÜNDEMİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ VAR

İsrailli yetkililer ve Beyaz Saray’dan bir yetkili, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini görüşeceğini belirtti. Bu ziyaret, Netanyahu’nun Gazze’deki çatışmaların başlamasından sonra Washington’a yaptığı dördüncü, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana ise ikinci ziyareti olacak.

MACARİSTAN ZİYARETİNİN ARDINDAN ABD’YE GİDİYOR

Netanyahu, Macaristan temaslarını tamamladıktan sonra ABD’ye hareket edecek. İki lider arasındaki görüşmenin, iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkileri etkileyecek önemli konuları kapsaması bekleniyor.