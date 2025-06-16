İsrail Başbakanı Netanyahu Açıklama Yaptı

İSRAİL’DEN İRAN’A YENİ AÇIKLAMALAR

İran’a yönelik saldırıların devam ettiği dönemde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump’ın “Savaşa müdahil değiliz” sözlerinin tersine, Netanyahu ABD’nin İsrail’e yardımcı olduğunu ifade etti. Netanyahu, “Füze tehdidi varoluşsal bir tehdit ve ben onu ortadan kaldırmaya kararlıyım. Başkan Trump ile sürekli iletişim halindeyim ve bize sağladığı yardımı takdir ediyorum” diyerek vurguladı.

BÜYÜK DEĞİŞİMLERE YOL AÇABİLİR

Netanyahu, “Orta Doğu’nun çehresini değiştiriyoruz ve bu büyük değişimlere yol açabilir. Fordow nükleer tesisinden kaynaklanan tehdidi ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz” ifadeleriyle, bölgedeki durumu daha da belirginleştirdi. “10 nükleer bilim insanını hedef aldık, İsrail’in eli daha fazlasına ulaşacak. İran, Amerika’ya ulaşabilecek balistik füzeler geliştiriyor” diye ekledi. Ayrıca, Netanyahu, “İran, beni ve Başkan Trump’ı öldürmeye çalıştı” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

TRUMP’IN ABD MÜDAHALESİ İLE İLGİLİ YORUMU

Öte yandan, Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News’e verdiği mülakatta, “Şu an ABD’nin müdahil olmadığını” belirtti. Ancak bunun değişebileceğini söyleyerek “Ancak müdahil olmamız mümkün” açıklamasında bulundu. Bu sözler, uluslararası arenada gerilimin artık ne dereceye ulaşabileceğine dair bir gösterge olarak değerlendiriliyor.