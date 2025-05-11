İsrail Başbakanı Netanyahu, Feldman’ı Açıkladı

ZVI FELDMAN’IN CESET KALINTILARI ÜLKEYE GETİRİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1982 yılında Lübnan’ın güneyinde kaybolan asker Zvi Feldman’ın ceset kalıntılarının ülkeye getirildiğini duyurdu. Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve dış istihbarat servisi Mossad’ın gerçekleştirdiği “özel operasyon” sonucunda Zvi Feldman’ın kalıntılarının ülkeye ulaştığını belirtti. 43 yıldır ulaşılamayan Zvi Feldman, Lübnan’ın güneyindeki Bekaa Vadisi’nde Suriye ordusuyla girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

GİBİ DURUMLARI NORMALLEŞTİRMEMELİYİZ

İsrail, 1982 yılında Lübnan’ın güney bölgesini işgal etmiş, 2000 yılında ise bu bölgeden çekilmişti. Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Zvi Feldman’ın ceset kalıntılarının 43 yıl sonra ülkeye getirilmesini “başarı” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Ailelerin oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, “Toplum olarak, ailelerin sevdikleriyle yeniden bir araya gelmek için 40 yıldan fazla beklemek zorunda kaldığı bir durumu normalleştirmemeliyiz” denildi.

NETANYAHU VE HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİLER

İsrail’de esirlerin yakınlarının yer aldığı gruplar, Gazze’deki esirlerin kaderine terk edildiğini savunarak Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümeti sık sık eleştiriyor. Bu gruplar, hükümet aleyhine çeşitli gösteriler düzenleyerek, yaşanan durumu protesto ediyor.