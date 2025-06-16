İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaney’i Vurmayı Düşünmüyor

İSRAİL BAŞBAKANI HAMANEY KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD basınına verdiği demeçte Netanyahu, Hamaney’i hedef almanın çatışmayı artırmayacağını, aksine sona erdireceğini söyledi.

ABD BAŞKANININ ENDİŞESİ

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği” yönündeki haberlerle ilgili sorulara yanıt verdi. Netanyahu, “Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek” ifadesini kullandı.

İSRAİL’İN TAVRI

Son olarak, Hamaney’i hedef alıp almayacakları sorusuna da yanıt veren Netanyahu, “İsrail yapması gereken şeyi yapıyor” dedi. Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliklerin nasıl şekilleneceği konusunda dikkat çekti.