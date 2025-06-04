İsrail Başbakanı Netanyahu, “Hatırlamıyorum” Dedi

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN YOLSUZLUK DAVASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk kez karşı karşıya kaldığı yolsuzluk davasındaki çapraz sorgusundan 1788 kez “hatırlamıyorum” yanıtını verdi. The Jerusalem Post gazetesinin verdiği bilgilere göre, Netanyahu, mahkemeye altı ay önce çıktığı ilk duruşmada, Salı günü gerçekleşen çapraz sorgusunu “bir şaka” olarak tanımladı.

YOLSUZLUK İDDİALARI

Netanyahu’nun sorgusu, 1000 numaralı dosya olarak bilinen, Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer’dan toplam 195 bin dolar değerinde lüks puro ve şampanya alması, ayrıca eşi Sara için 3 bin 100 dolar değerinde mücevher edinmesi ile ilgili iddialar üzerinde yoğunlaştı. Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor’a, “Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile.” diyerek hatırlamadığı konularla ilgili yanıt vermedi.

DAVA SÜRECİ VE NETANYAHU’NUN DURUMU

Netanyahu’nun yolsuzluk davaları, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit tarafından 21 Kasım 2019’da üç ayrı dosya ile ilgili olarak “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla başlatılmıştı. Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olma özelliği taşıyor ve ilk duruşması 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde yapılmıştı. Ayrıca, Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” dosyası adıyla bilinen üç farklı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.