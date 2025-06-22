İsrail Başbakanı Netanyahu, “İran’ı Vurduk” Dedi

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI VE İRAN SUÇLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in geçtiğimiz hafta başlattığı önleyici saldırıların ardından “İran’ın silahlanma programının kalbini vurduk” açıklamasında bulundu. Bu durum, İsrail’in hedeflerini net bir şekilde ifade etmiş oldu. İran, nükleer programının barışçıl olduğunu savunsa da, İsrail uzun bir süredir İran’ı gizlice silah üretmeye çalışmakla itham ediyor. İsrail, ülkenin nükleer silaha sahip olma iddiasını ne yalanlıyor ne de onaylıyor. Ancak genel olarak dünya, İsrail’in nükleer silahlara sahip olduğuna inanıyor. Bu durumun en büyük nedeni, nükleer güç olma yolundaki gizli operasyonları açığa çıkaran isimlerin yürüttüğü ifşaatlar. Bu durum, bir kişinin yirmi yıla yakın bir hapis cezasına çarptırılmasına yol açtı. Ekim 1986’da Sunday Times, “Ortaya çıktı: İsrail’in nükleer cephaneliğinin sırları” başlıklı bir makale yayımladı. Bu makalenin kaynağı, İsrailli nükleer teknisyen Mordechai Vanunu’ydu. Vanunu’nun ifşaatı, ülkesinin nükleer kapasitesine dair şüpheleri doğrulayarak, düşündüğünden daha kapsamlı ve gelişmiş bir silah programına sahip olduğunu gösterdi. Vanunu, Kudüs’ün 150 km güneyindeki Necef Çölü’ndeki gizli Dimona nükleer araştırma merkezinde çalışıyordu. Gazetede, İsrail’in dünya üzerindeki altıncı nükleer güç haline geldiği ve 200 kadar nükleer savaş başlığına sahip olduğu bildirildi.

VANUNU’NUN İFŞALARI VE KİLİT OLAYLAR

Sunday Times için çalışan gazeteci Peter Hounam, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Gergindik, yorgunduk, oradaki çoğu insan daha önce hiç bu kadar büyük bir haber yapmamıştı” dedi. Ancak, Sunday Times’ın haberi yayınladığı gün, yani 5 Ekim’de, haberi dayandırdıkları isim kayboldu. Hounam, Vanunu ile ilk defa o yılın Ağustos ayında Avustralya’nın Sidney kentinde tanıştığını ve onun görünüşü ile tavırlarına şaşırdığını belirtti. Hounam, “Vanunu’yu orada dururken gördüğümde – ufak tefek bir adam, hafifçe saçları dökülmüş, kendinden emin değil, çok rahat giyinmiş – kesinlikle bir nükleer bilim insanına benzemiyordu” dedi. “Ancak Dimona’da gördüklerini dünyaya anlatmak için bir karar aldı ve bu onu harekete geçirdi” diye ekledim. 1985’in sonlarına doğru, Vanunu, İsrail’in Filistinlilere yönelik tavırlarından ve nükleer silah geliştirmesinden hayal kırıklığına uğrayarak işinden ayrılmaya ve Asya’yı dolaşmaya karar verdi. İşten ayrılmadan önce, nükleer tesiste silah üretimi için radyoaktif madde çıkarma ekipmanı ve termonükleer cihazların laboratuvar modelleri hakkında iki rulo film harcadı.

MOSSAD’LA KAÇIRILMA OLAYLARI

Bu karar, onu önce Londra’ya ve Sunday Times’a götürdü, ardından Roma’ya gidip İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından kaçırılmasına, sonrasında da İsrail’e ve uzun bir hapis cezasına uğramasına sebep oldu. Hounam, “İçinde film olmayan bir fotoğraf makinesini içeri sokup, daha sonra çorabının içine bir film koyarak gizlice bazı fotoğraflar çekmeye başladı” dedi. Sunday Times editörleri, Hounam’dan Vanunu’yu Londra’ya geri getirmesini ve hikayesini daha ayrıntılı olarak anlattırmasını istedi. Vanunu, korkmasına rağmen İngiltere’ye uçmayı kabul etti. Sunday Times onu Londra dışında gizli bir otelde barındırdı. Ancak huzursuz olmaya başladı ve Londra’daki bir otele taşındı. O günlerin hatırası olarak Hounam, “O hafta sonu sokaklarda yürürken bir kadınla tanışmıştı.” dedi. Vanunu Londra’da kaldığı süre boyunca Hounam, onun güvenliği için giderek daha fazla endişelenmeye başladı.

İSRAİL HÜKÜMETİ TARAFINDAN GÖZALTI

Bir ay sonra İsrail hükümeti Vanunu’nun gözaltına alındığını duyurdu. Vanunu, klasik bir ‘bal tuzağı’ operasyonunun kurbanı olmuştu ve – bilinçsiz bir şekilde – bir tekneyle İsrail’e kaçırılmıştı. Vanunu, hapisteyken kaçırılmasıyla ilgili bazı detayları avucunun içine yazıp aracın camına dayayarak dışarıdaki gazetecilere bilgi vermişti. Londra’da kendisine turist süsü veren Cheryl Bentov adlı ABD doğumlu bir Mossad ajanıyla arkadaşlık yaptığını da belirtti. 30 Eylül’de Roma’ya tatile gitmeye ikna edilen Vanunu, oraya varınca uyutulmuş ve kaçırılmıştı. Vanunu, Mart 1987’de vatana ihanet ve casusluk suçlamalarıyla yargılandı ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın büyük bir bölümünü hücre hapsinde geçirdi. Hapisteki röportajında “Dünyaya neler olduğunu anlatmak istedim… Bu ihanet değil, İsrail’in politikasının aksine dünyayı bilgilendirmektir” dedi. Vanunu, 21 Nisan 2004 tarihinde serbest bırakıldı; ancak o tarihten bu yana İsrail’den ayrılmasına izin verilmedi.

İSRAİL’İN NÜKLEER KAPASİTESİ VE VANUNU’NUN ROLÜ

O tarihten sonra, tahliye veya şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez cezaevine geri gönderildi. 2009’da hapishaneye geri dönerken, “18 yıldır benden hiçbir şey alamadınız; üç ayda da alamayacaksınız. Yazıklar olsun sana, İsrail” diye bağırdı. Vanunu’nun ifşaatlarına kadar, İsrail’in nükleer kapasitesi hakkında en yakın müttefikleri dahil çok az kişi bilgiliyken, İsrail’in nükleer programına 1948’de devletin kurulmasından kısa bir süre sonra başlandığı düşünülüyor. 1960’larda nükleer silah malzemelerini üretmeye başladıkları öne sürülen Dimona tesisi Fransa ile gizli bir anlaşma sonucunda inşa edildi. İsrail, yıllarca burası için bir tekstil fabrikası olduğunu savundu. Amerikalı müfettişler, 1960’larda burayı birkaç defa ziyaret etti, ama yeraltındaki katlara ulaşamadıkları için durumdan habersiz kaldılar. Washington merkezli Silah Kontrolü ve Silahların Yayılmasını Önleme Merkezi’ne göre, İsrail’in şu an yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak İsrail, nükleer kapasitesi hakkında resmi açıklama yapmıyor ve yıllarca İsrailli liderler “İsrail’in Ortadoğu’ya nükleer silahı getiren ilk ülke olmayacağını” belirtiyor. Ayrıca, 1970’ten bu yana 191 devlet, nükleer silahların yayılmasını önlemeyi ve silahsızlanmayı teşvik etmeyi amaçlayan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na katıldı. Beş devlet, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1967’den önce nükleer patlayıcı cihaz ürettikleri için silah sahibi olmalarına izin verildi; fakat İsrail bu anlaşmayı imzalamadı. Vanunu, İsrail’de yaygın bir şekilde vatan haini olarak görülüyor; ancak onu bir “barış kahramanı” olarak nitelendiren destekçileri, 2004 yılında serbest bırakılmasını kutladı. Serbest bırakıldıktan sonra BBC’ye verdiği ilk röportajda “pişmanlık duymadığını” ifade etti. “Benim yaptığım, gizli kapaklı neler olup bittiğini dünyaya duyurmaktı” dedi. “Buraya gelip ‘İsrail’i yok etmeliyiz, Dimona’yı yok etmeliyiz’ demedim. Ellerinde ne olduğuna bakın ve kararınızı verin dedim.”