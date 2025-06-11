İsrail Başbakanı Netanyahu, Milei ile konuştu

SKANDAL AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile birlikte katıldığı İsrail Meclisi’nin (Knesset) özel oturumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yakın gelecekte tekrar varlık göstermesini beklemediğini söyleyen Netanyahu, “Osmanlı İmparatorluğu yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil. Benimle aynı fikirde olmayanlar olabilir ama bu böyle” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAHUDİLERİN YERLEŞİMİ

Netanyahu, Yahudilerin Doğu Avrupa’nın yanı sıra Osmanlı topraklarından da ekonomik zorluklar ve antisemitik zulüm sebebiyle Arjantin’e yerleştiğini belirtti. Arjantin’in, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında binlerce Yahudi için güvenli bir sığınak haline geldiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, geçmişte desteğini hissettikleri bu ülkeye olan minnetini dile getirdi.

MILEI’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Arjantin lideri Milei, Netanyahu’nun Osmanlı konusundaki açıklamalarına alkışlarla destek sundu. Karanlık güçlere karşı savaşta Netanyahu’yu yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Milei, “İsrail’in haklı davasının arkasındayız” sözleriyle bu dayanışmayı gösterdi.