İsrail Başbakanı Netanyahu, Nükleer Sorunları Vurguladı

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA YÖNELİK UYARILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile nükleer müzakereler yürüten İran’ın “nükleer silah elde etmesini önleyeceklerini” belirtip, saldırı tehdidini yineledi. Netanyahu, “Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü” etkinliğinde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar ve İran konusunu ele aldı.

İSRAİL’İN ORTA DOĞU’DAKİ STRATEJİSİ

Lübnan’a yönelik gerçekleştirdikleri saldırılarla “Hizbullah’a diz çöktürdüklerini, Esed rejiminin düşüşü için gerekli koşulları hazırladıklarını ve İran’a ciddi zarar verdiklerini” savunan Netanyahu, Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiklerini öne sürdü. Ayrıca, “(İran) nükleer silah elde ederse ne olacak. Bizimle Tahran arasındaki mücadele tüm özgür toplumların kaderini belirleyecek. İsrail kaybederse, sırada Batılı uluslar olacak ve bu beklediklerinden daha hızlı gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

GAZZE’DE DEVAM EDEN ASKERİ FAALİYETLER

Netanyahu, İsrail’in tek başına kalması durumunda Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara devam edeceğini vurguladı. “Hamas’a karşı askeri baskıyı sürdüreceklerini ve İsrailli tüm esirleri geri getireceklerini” belirtti. Ülkesi için net bir mesaj veren Netanyahu, “Ne güneyde, ne kuzeyde, ne de Batı Şeria’da bir halifelik kurulmasına” asla izin vermeyeceklerini söyledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun anma törenine katılmadan önce bölgede bir dronun uçurulup uçurulmadığına dair güvenlik önlemleri gereği bir süre bekletildiğini açıkladı.