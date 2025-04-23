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İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Bar’la görüştüğü

NETANYAHU’DAN YÜKSEK MAHKEMEYE TALEP

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Yüksek Mahkeme’den İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’a görevini bırakmayı planladığı tarihi açıklaması için talimat verdiği bildirildi. Bu konu üzerine Yedioth Ahronoth gazetesi bilgi vermekte. Haberde, Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme’den, Ronen Bar’a görevini “ne zaman bırakacağını” açıklamasını istemesi kaydediliyor.

BAR’IN İFADELERİ

Ronen Bar, 21 Nisan Pazartesi günü mahkemeye sunduğu yazılı ifadesinde, gelecekte görevinden istifa etmeyi düşündüğünü belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti. Netanyahu, geçtiğimiz ay Bar ile yaptığı görüşmede hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmişti. Bu durumu ise zamanla artan güvensizlikle desteklemişti.

MAHKEMEDEN DİRENCİ

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan’da Bar’ın görevden alınma kararını durdurmuştu. Bu gelişmeler, iktidar ve istihbarat arasında süregelen gerilimi artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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