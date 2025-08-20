İsrail Başbakanı Netanyahu, Rubio’yu kutladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) yer alan yargıçlar ve savcı yardımcılarına yönelik yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı. Netanyahu, “ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu UCM yargıçlarına yaptırım uygulama kararı aldığı için kutluyorum. Bu, İsrail Devleti ve IDF’ye karşı yürütülen karalama kampanyasına karşı, hakikat ve adalet için alınmış sağlam bir tedbirdir” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırım uygulanan 4 UCM yetkilisinin, uluslararası hukuk çerçevesinde “korunan kişiler” statüsündeki ABD ve İsrail vatandaşlarına yönelik soruşturma, tutuklama veya yargılama girişimlerine katıldıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiğini bildirdi. Yaptırım uygulanan yetkililer arasında Yargıç Kimberly Prost, Yargıç Nicolas Yann Guillou, Savcı Yardımcısı Nazhat Shameem Khan ve Savcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang yer alıyor.

UCM YARGIÇLARININ EYLEMLERİ

Bakanlık, Yargıç Prost’un UCM’nin Afganistan’daki ABD personelini soruşturması için onay vermiş olduğunu ifade etti. Yargıç Guillou’nun ise Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için UCM tarafından tutuklama emri çıkarılmasına onay verdiği aktarıldı. Ayrıca, Savcı Yardımcıları Khan ve Niang’ın, Netanyahu ve Gallant’a yönelik UCM tutuklama emirlerini desteklemeye devam ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ YAPTIRIMLAR

ABD, daha önce Netanyahu ve Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri sebebiyle UCM Başsavcısı Karim Khan ile 4 yargıcı yaptırım listesine eklemişti. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini etkileme potansiyeline sahip.