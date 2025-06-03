İsrail Başbakanı Netanyahu, Savaş Açıklaması Yaptı

NETANYAHU’DAN SOYKIRIM SAVAŞINA ADİL SAVAŞ TANIMI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde sürdürdükleri olağanüstü mücadeleyi “eşi benzeri olmayan adil bir savaş” şeklinde tanımladı. Gazze’nin kuzeyinde bir askeri aracın hedef alınması sonucu 3 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, X hesabından bir paylaşım yaptı. Netanyahu, “Askerlerimizin kaybını mümkün olduğunca azaltmak için hesaplı adımlarla ilerliyoruz, ancak bedelsiz savaş olmaz” şeklinde ifadeler kullandı.

ASKER AİLELERİNE DİRENİŞ MESAJI

Ölen askerlerin ailelerine hitap eden Netanyahu, “Evlatlarınız boşuna ölmedi; eşi benzeri olmayan adil bir savaşta can verdiler. Hamas’ı yeneceğiz, tüm rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacağız” dedi. Hükümetinin belirli hedeflere ulaşana dek mücadeleye devam edeceğini belirtirken, ordusunun artan kayıplara rağmen “kayda değer ilerleme” sağladığını savundu.

GAZZE’DEKİ İLERLEYİŞ RAPORU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği şiddetli saldırılar sonucu 3 askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bununla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de ölen asker sayısının 861’e ulaştığı belirtildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 27 Ekim 2023’ten itibaren kara operasyonlarına da başladı. Bu süreçte, İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.