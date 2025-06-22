İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump’a Teşekkür Etti

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR VİDEOSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’a minnettar olduğunu belirten bir video mesaj paylaştı. Netanyahu, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir.” dedi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMİN ÖNEMİ

Netanyahu, devam eden konuşmasında, “Yükselen Aslan Operasyonu’nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır.” ifadelerini kullandı. ABD’nin bu eyleminin, başka hiçbir ülkenin gerçekleştiremeyeceği bir etki yarattığını vurguladı.

GELECEK İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Netanyahu, “Tarih, Başkan Trump’ın dünyanın en tehlikeli rejimini dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir.” şeklinde konuştu. Görüşmelerde Barış için güç ilkesinin önemini dile getirerek, “Önce güç gelir, sonra barış gelir. Bu gece, Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti.” dedi. Son olarak, Netanyahu “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor.” ifadeleri ile mesajına son verdi.